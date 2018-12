A EMAR de Vila Real foi novamente distinguida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), mantendo assim a atribuição do «Selo de qualidade exemplar de água para consumo humano» pelo segundo ano consecutivo.

A Cerimónia Solene de Entrega dos Prémios e Selos, promovida pela ERSAR em parceria com o Jornal Água & Ambiente, decorreu na quinta-feira, dia 22 de novembro, em Lisboa, no âmbito da 13ª Expo Conferência da Água.

Este galardão atesta a qualidade da água para consumo humano captada, tratada e distribuída pela EMARVR, apresentando um índice de qualidade superior à média nacional, com valores entre 99% e 100%, considerado de excelência.

Isto significa que a empresa promoveu cerca de 2.789 análises certificadas, realizadas de acordo com o Plano de Controlo de Qualidade para garantir a excelência da água, que é fornecida a 50.252 consumidores. Contribui também para este padrão de excelência o investimento significativo que a EMARVR tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos na remodelação e renovação da rede de distribuição de água.

Por se tratar de uma distinção extremamente rigorosa, esta atribuição evidencia as boas práticas e o esforço desenvolvido pela empresa no sentido de prestar um serviço de qualidade e dar garantias aos consumidores de que a água que corre nas torneiras no Concelho de Vila Real é segura e uma das melhores do País.

Por isso, este prémio é também o reconhecimento inequívoco do empenho e dedicação de todos os colaboradores, no cumprimento diário das suas tarefas para garantir aos seus clientes uma água segura e de qualidade.

A água do sistema público de distribuição é um produto de qualidade reconhecida, pelo que deve ser a primeira opção dos consumidores. É uma água devidamente controlada, mais económica e de fácil acesso.

Continuaremos, pois, seriamente empenhados em manter os níveis de qualidade de água que temos vindo a alcançar e que tanta confiança nos dá.

