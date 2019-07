EMAR Vila Real: Agora é possível comunicar as leituras da água por via telefónica

A EMARVR anunciou, esta segunda-feira, a disponibilização de uma ferramenta (IVR) que permitirá aos interessados fornecerem as suas leituras dos consumos mensais da água de forma gratuita por via telefónica. Com esta última “revolução” a EMAR “conclui todo o processo de disponibilização aos seus clientes de todos os canais comerciais existentes no mercado de relacionamento com a empresa”. “O nosso objetivo é que os clientes tenham um relacionamento mais simples com a sua empresa”, frisou Carlos Silva, responsável da EMAR.

De facto, a partir de agora, os clientes que pretendam recorrer a este serviço só terão de telefonar para o número 259 330 809, apresentar o número do cliente e a leitura dos consumos. Desta forma, as leituras por estimativa deixarão de ser feitas, contudo os técnicos da EMAR continuarão a dirigir-se às residências para confirmar os valores e realizar possíveis acertos. O telefonema poderá ser realizado a qualquer altura do mês e a integração automática das leituras estará disponível 24 horas por dia. “Desta forma, todos os clientes, a qualquer hora do dia e no conforto das suas habitações, poderão, através de uma simples chamada telefónica para esta linha, fornecer a leitura do seu contador”, frisou Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

Quanto aos clientes que não pretendam recorrer a esta nova funcionalidade, serão atendidos no espaço da EMAR, como habitualmente. “É absolutamente claro que há um conjunto de concidadãos que têm alguma dificuldade em utilizar as novas tecnologias, por isso continuarão a ser recebidos aqui na EMAR”, explicou Rui Santos.

Recorde-se que, desde o inicio do ano, a EMAR tem investido na modernização e na proximidade dos seus serviços para com os clientes através das novas tecnologias, nomeadamente com a campanha promocional EMARVR 2.0, a Aplicação Móvel “My Aqua” e a fatura eletrónica que já reuniram 620 clientes.

Cláudia Richard