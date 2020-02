Em 2019 passaram pelas infraestruturas desportivas municipais cerca de 278 mil pessoas

No decurso de 2019 passaram pelas infraestruturas desportivas, que são propriedade ou estão sob gestão do Município de Vila Real, 277 938 pessoas, entre atletas, alunos, utentes e assistência. O Pavilhão dos Desportos e as Piscinas Municipais Cobertas voltaram a ser os equipamentos mais frequentados, registando uma taxa de ocupação de 97%.

A elevada taxa de ocupação do Pavilhão dos Desportos, que registou no período em análise 97 399 entradas, deve-se, em grande parte, aos grandes eventos desportivos e ao movimento associativo do concelho que ali encontra as melhores condições para o desenvolvimento da sua atividade, nomeadamente dos treinos e torneios.

No que respeita às Piscinas Municipais Cobertas há que realçar o esforço do Município em dotar esta infraestrutura desportiva, que conta já com algumas décadas de existência, das melhores condições de usufruto e utilização. Apesar da sua antiguidade, estas têm conseguido fidelizar muitos utentes tendo registado, só no último ano, um total de 69 900 utilizadores. Recorde-se que a autarquia, consciente das limitações decorrentes da antiguidade das piscinas municipais, assim como da necessidade de continuar a garantir um serviço de excelência, tem em andamento o projeto do novo complexo de codessais, no âmbito do qual serão construídas as novas piscinas municipais cobertas e descobertas.

Estes números são o resultado das políticas municipais de desporto, desenvolvidas em estreita articulação com as associações concelhias, com vista a generalizar o acesso ao desporto em todas as suas vertentes. Para esse efeito, o Município de Vila Real mantém permanentemente atualizado o levantamento dos recursos, meios e necessidades desportivas ao serviço do associativismo desportivo, em particular, e da população concelhia, em geral, bem como das intervenções necessárias garantindo, desta forma, uma oferta diversificada com infraestruturas de qualidade.