Elsa Justino nomeada para a administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

O Governo nomeou, esta manhã, Elsa Justino para o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), que até à data desempenhava as funções de Administradora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Ana Rita Ribeiro de Almeida Castanheira, que vem do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, passa a presidir o CHTMAD. Fazem ainda parte do Conselho de Administração do hospital vila-realense Paula Gonçalves Vaz Marques Ribeiro, Fernando Alberto Alves e Júlio Manuel Pires de Azevedo, nos cargos de vogais executivos, transitando da anterior administração.