Eliminado estacionamento na Avenida Carvalho Araújo devido a obras de requalificação

No seguimento das obras de requalificação da Avenida Carvalho Araújo, inseridas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vai ser necessário eliminar o estacionamento na respetiva artéria a partir do dia 4 de novembro, mantendo, no entanto, a circulação automóvel no sentido ascendente. Considera-se que a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigem, visto que só assim poderão ser garantidas as condições para manter a circulação de tráfego atual.

A autarquia informa que contínua disponível, na zona da Vila Velha, um parque de estacionamento gratuito para colmatar o estacionamento afetado pelas obras.

Assim, alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.