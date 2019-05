Eleições Europeias: PSD de Vila Real reage aos resultados eleitorais

PSD de Vila Real reagiu aos resultados eleitorais do passado domingo, dia de Eleições Europeias, em que foram eleitos os 21 representantes portugueses no Parlamento Europeu.

“A Comissão Política do PSD de Vila Real agradece o empenho de todos que contribuíram para um resultado eleitoral motivador no concelho. A vitória social-democrata em 7 freguesias, bem como um resultado muito próximo do primeiro lugar na maioria das restantes freguesias, assim como no concelho, mostra que vamos no rumo certo”, informou a comissão política, em comunicado.

“A nossa contribuição para a única vitória do PSD no Continente – Distrito de Vila Real – foi muito importante, porque realça que marcamos a diferença no debate das questões europeias, através de muitas iniciativas com a presença de deputados ao parlamento europeu”, continuou.

Recorde-se que o distrito de Vila Real e a Região Autónoma da Madeira foram os únicos territórios em que o PSD reuniu maior número de votos do que o PS, partido que venceu as eleições europeias com mais de 10 pontos percentuais.

No concelho de Vila Real, o PS conseguiu 31,6% (5.445 votos), seguido do PSD, com 29,4% (5.066 votos). Segue-se, depois, o BE, como terceira força política, com 9,83% (1.694 votos), seguido do CDS-PP (5,23% e 902 votos), PAN (3,52% e 607 votos), CDU (3,06% e 528 votos) e Aliança (2,45% e 422 votos).

No distrito de Vila Real, em termos globais, o PSD venceu com 35,8% (22.553 votos), muito próximo do PS, que conquistou 34,1% (21.479 votos). Segue-se o BE, com 6,65% (4.191 votos), CDS-PP (4,82% e 3.03 votos), PAN (2,62% e 1.652 votos) e CDU (2,5% e 1.571 votos).