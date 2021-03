Eleições Autárquicas: atuais autarcas do PSD ainda não decidiram recandidatar-se

O PSD anunciou, esta manhã, em conferência de imprensa, “100 candidatos às próximas Eleições Autárquicas”, que terão lugar no próximo mês de outubro. José Silvano, secretário-geral do partido e coordenador da Comissão Autárquica Nacional, revelou 23 novos nomes para o próximo ato eleitoral e incluiu 77 atuais presidentes de Câmara “recandidatos a um novo mandato”.

No distrito de Vila Real serão, por isso, seis os recandidatos: José Rodrigues Paredes (Alijó), Fernando Queiroga (Boticas), Mário Artur Lopes (Murça), José Manuel Gonçalves (Peso da Régua), Amílcar Almeida (Valpaços) e Alberto Machado (Vila Pouca de Aguiar). No entanto, apesar de estarem “elegíveis para uma eventual recandidatura”, os autarcas ainda não se manifestaram publicamente sobre o assunto, nem as respetivas concelhias se pronunciaram.

“O processo, que inicia precisamente ao nível local, ainda está a decorrer”, referiu fonte da distrital do PSD de Vila Real. “Os atuais autarcas foram, isso sim, convidados a recandidatar-se”, referiu a mesma fonte. De acordo com os trâmites habituais, depois de serem apreciadas as candidaturas ao nível concelhio, o processo segue para a distrital, onde serão ratificadas.

José Silvano referiu, na mesma conferência de imprensa, que espera o que processo de apresentação de candidaturas a nível nacional esteja “concluído” até 31 de março.