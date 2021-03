EHATB e CIMAT organizam 4ª WEBINAR – Ações de Capacitação Políticas Públicas Florestais

A EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, em articulação com a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) promoveram, esta quarta-feira, dia 3 de março, a quarta sessão de um ciclo de ações de capacitação dedicado ao tema “Politicas Públicas Florestais”.

A quarta sessão teve como tema – “Instrumentos de Investimento Florestal”, com os oradores: José Miguel Medeiros (FlorestGal) e Gonçalo Alves (Smart.Florest), e contou com a presença de 50 participantes.

A próxima sessão será no dia 10 de março (quarta-feira), às 10h30, com a temática – “Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais”, e contará com a presença dos oradores: Mário Monteiro (vogal do Conselho Diretivo da AGIF) e Nuno Sequeira (Vogal do ICNF).

Os vídeos e as apresentações das sessões poderão ser consultados em https://altotamegaflorestal.pt/.

De recordar que este ciclo de ações de capacitação, sob a forma de webinar, têm como objetivo a capacitação de técnicos municipais e stackholders da região do Alto Tâmega, nos elementos essenciais das políticas públicas florestais: futuro da PAC; Programa de transformação de Paisagem; Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e Instrumentos de Financiamento.