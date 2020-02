“Educação para a Cidadania” inspirou Desfile de Carnaval das escolas de Lamego

O tema “Educação para a Cidadania” foi o mote para a realização do tradicional Desfile de Carnaval Escolar que levou, esta sexta-feira de manhã, mais de 500 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do Centro Escolar de Lamego nº1 a percorrerem as principais ruas da cidade. Organizado pelo Município de Lamego, o cortejo carnavalesco exaltou este ano as temáticas ligadas aos Valores, à Educação para a Saúde, à Biodiversidade, entre muitas outras.

Muitas pessoas aplaudiram este animado e colorido desfile, à passagem dos mais pequenos.Ao longo dos últimos dias, pais, encarregados de educação e toda a comunidade escolar empenharam-se em produzir os disfarces dos jovens foliões tendo como referência o tema selecionado para este ano. O objetivo é contribuir, num espírito democrático, para a formação de pessoas responsáveis e solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros.

Na próxima sexta-feira, dia 21, é a vez dos restantes estabelecimentos de ensino da cidade de Lamego saírem à rua em cortejo.