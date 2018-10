Educação Ambiental foi o tema escolhido pelo Executivo Municipal, em reunião do dia 22 de outubro, para ser debatido no corrente ano letivo, no âmbito da Assembleia Municipal Infantil, a realizar em maio de 2019.

A proteção do ambiente é um dos desafios que se colocam aos cidadãos do século XXI, cujo principal objetivo é a promoção de valores, na mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada, face aos temas ambientais atuais.

Pretende-se que os alunos tenham consciência da realidade envolvente, e que possam interpretar e avaliar essas realidades com vista a formularem e debaterem argumentos capazes de sustentarem posições e opções face aos efeitos nocivos da atividade humana sobre o ambiente.

Com esta iniciativa o Município de Vila Real pretende incentivar o interesse, desde os primeiros anos de escolaridade, pelo exercício dos direitos e deveres de cidadania, desenvolver capacidades de intervenção cívica e política, fortalecer a capacidade de argumentação e defesa das convicções, bem como a promoção de valores, destacando a tolerância, respeito pela diferença de opinião e pela vontade da maioria.

Recorde-se que nas edições anteriores foram debatidos em sede da Assembleia Municipal Infantil os temas da educação inclusiva e da igualdade de género.

