EDP entrega viaturas a bombeiros e instituições de ação social

A EDP, através da EDP Produção, entregou cinco viaturas a instituições de ação social e associações de bombeiros que funcionam em comunidades onde a empresa possui centros de produção de energia. Esta medida faz parte do projeto ‘Estradas de Luz’, um programa de investimento social nessas regiões que a EDP aprovou este ano e através do qual pretende doar entre cinco a sete veículos usados por ano para apoio a ações sociais e iniciativas nas comunidades locais.

Na entrega feita esta semana, a Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, a Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação Bagos d’Ouro foram as instituições beneficiadas na zona de Peso da Régua. Em Caniçada, foi doada uma viatura à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amares e, em Castelo de Bode, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância foi a entidade escolhida. Esta doação, devido às restrições e regras de segurança impostas pela pandemia, decorreu em simultâneo nos três locais.

O projeto ‘Estradas de Luz’ nasceu com o objetivo de reforçar os apoios da EDP às comunidades onde está presente. Através deste programa anual, as entidades dos municípios onde a EDP Produção opera poderão nos próximos meses candidatar-se _online_ a uma viatura, entre as 5 a 7 disponíveis anualmente e que devem ser entregues no verão de 2021, sendo que o período anual de candidaturas arranca no início do próximo ano. Trata-se de um modelo de concurso aberto à comunidade, que pretende responder a algumas das suas necessidades e solicitações nas áreas sociais e de proteção da floresta – o apoio no combate aos fogos tem sido mesmo uma das áreas onde a empresa tem recebido mais pedidos nos últimos anos.