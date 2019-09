EDP Distribuição melhora serviço no concelho de Mondim de Basto

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira e o Diretor da Direção de Rede e Concessões Norte da EDP, Eng.º José Miguel Santos visitaram, no passado dia 10 de setembro, os três novos Postos de Transformação de 100 KVA e 160 KVA, que foram recentemente colocados em exploração nas localidades de Atei, Bilhó e Paradança.

Estes novos Postos de Transformação representam um investimento de 110 mil euros e vêm garantir a melhoria da qualidade do serviço das redes existentes, mas também a disponibilidade de potência para satisfação de novas solicitações de energia elétrica naqueles locais.

Para além deste investimento, a EDP Distribuição encontra-se a realizar uma obra de requalificação da iluminação pública no centro da vila de Mondim de Basto, com a substituição de colunas de marmorite e colunas metálicas obsoletas. Esta intervenção abrange a Rua da Quintã até à Ponte do Cabril, a Rua Padre Martinho e a Av. Ernesto Carvalho Branco e ainda a Reta da Pena.

A autarquia congratula-se com o investimento que a EDP tem realizado no concelho, que se tem traduzido na melhoria da qualidade do serviço e na satisfação das necessidades da população.

A maioria das situações identificadas pelo Município em articulação com as Juntas de Freguesia, estão neste momento resolvidas.