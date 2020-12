EDP Distribuição entregou viatura para prevenção e combate a incêndios aos Bombeiros de Mondim de Basto

A EDP Distribuição entregou uma viatura de prevenção aos incêndios florestais à Associação de Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

Esta iniciativa, inserida no programa “Doar para Proteger”, tem como objetivo apoiar instituições que desenvolvem atividades na proteção da floresta, limpeza de vegetação, ou ainda, reflorestação.

A entrega desta viatura, uma Pick up 4×4, insere-se no programa anual de doação de viaturas da EDP Distribuição, estabelecido para o ano de 2020, que totaliza 16 viaturas pertencentes à sua frota, num valor de investimento de cerca de 150 mil euros.

Este programa vai na sua quarta edição e já doou 85 viaturas que têm permitido colmatar necessidades prementes das autarquias e comunidades locais, nomeadamente bombeiros e serviços municipais de sapadores florestais, capacitando a resposta na salvaguarda da floresta, das vidas e bens da população que em conjunto servem.

“A EDP Distribuição, no âmbito da sua política de investimento social, desenvolve, desde há vários anos, iniciativas de proximidade aos cidadãos e às entidades locais. A entrega à Associação de Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, é exemplo dessa relação que mantemos, evidenciando a proximidade e a importância que a empresa dá ao papel das instituições na sociedade e à cooperação com a Empresa, nomeadamente em temas como a gestão da vegetação”, afirmou João Torres, presidente da EDP Distribuição.

A cerimónia, que teve lugar no quartel da Associação de Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, contou com a presença de Francisco Campilho, da Direção de Autarquias Norte, Miguel Pinto, Assessor da EDP Distribuição e José Miguel Teixeira da Direção Serviço aos Ativos MT/BT Norte , da EDP Distribuição.

O evento contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Teresa Rabiço, do Vice Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Paulo Mota, do presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, Albano Maia, e do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, Carlos Magalhães.

Enquanto operadora de uma rede aérea com 179 mil quilómetros de extensão, 28 mil dos quais instalados em espaços florestais, a EDP Distribuição está presente em todo o território continental.

Nos últimos 12 anos investiu um total de 88 milhões de euros, na gestão da vegetação, sendo que, deste montante, 16 milhões referem-se ao investimento deste ano.

As ações de inspeção e de intervenção nas zonas de proteção e nas faixas de gestão de combustível junto às linhas elétricas envolvem cerca de 500 pessoas, entre colaboradores internos e externos, e a aplicação de melhores práticas de monitorização e de gestão da vegetação (desde inspeções termográficas das linhas com recurso a voos de helicóptero e drones, até ao desenvolvimento de uma funcionalidade na APP que permite a qualquer cidadão reportar situações de proximidade da vegetação).