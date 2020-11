EDP Distribuição e Direção-Geral da Educação apoiam famílias para aulas à distância

A EDP Distribuição acaba de lançar um projeto de literacia digital em todo o país destinado a dar competências básicas aos pais e encarregados de educação, preparando-as para acompanhar os seus filhos e educandos no ensino à distância. A Academia Digital para Pais foi desenvolvida em parceria com a Direção-Geral da Educação (DGE) tendo como público alvo famílias residentes nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), uma classificação que abrange 137 escolas em áreas caracterizadas por maiores dificuldades económicas e sociais.

“Perante as crescentes dificuldades trazidas pela pandemia, desenvolvemos esta iniciativa para dar um contributo estruturante: dotar as famílias de competências digitais, simples, mas cada vez mais determinantes para o sucesso escolar e profissional. Com a Academia Digital para Pais, ajudamos a reduzir assimetrias no acesso à educação”, afirma João Torres, Presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição.

Para a Direção-Geral da Educação, “o programa ‘Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – TEIP’ tem como principais objetivos a melhoria do processo educativo, bem como a prevenção do abandono e do absentismo, garantindo a igualdade de oportunidades a todos os alunos no acesso a uma educação de qualidade. As escolas TEIP adotam medidas diversificadas e adequadas ao contexto local, com a preocupação de envolver as famílias no acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos. A DGE, ao associar-se à EDP Distribuição, na promoção da “Academia Digital para Pais”, reconhece nesta iniciativa uma importante ferramenta não só para a capacitação digital das famílias, mas também para o seu envolvimento pleno no Plano de Transição Digital da Educação”, afirma o Diretor-Geral, José Vítor Pedroso.

Numa 1ª fase, que já se encontra a decorrer, as escolas têm de aderir ao projeto no site da Direção Geral da Educação até 18 de novembro. Numa 2ª fase que arranca a 27 de novembro, os encarregados de educação interessados devem formalizar a sua inscrição na escola aderente do seu educando. As sessões formativas têm início em janeiro de 2021.

O objetivo é que em 8 horas, repartidas por várias sessões diárias, os formandos consigam dominar o essencial da utilização de um computador e da internet para apoiar os filhos no acompanhamento das aulas ou na realização dos trabalhos de casa. Serão ainda transmitidos conhecimentos básicos sobre como aceder a serviços públicos e privados através dos respetivos canais digitais, cada vez mais utilizados.

A frequência é gratuita e as sessões de formação serão de curta duração, em horário pós-laboral, de modo a facilitar a adesão dos pais ou encarregados de educação de alunos do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico.

A formação será feita de forma presencial, na escola aderente e com o cumprimento rigoroso de todas as normas de segurança devido à pandemia. Por esta razão, o número de formandos na sala será também limitado, de forma a que sejam sempre cumpridas todas as normas das autoridades competentes.

Os formandos terão direito a prémios de participação, designadamente material escolar e cabazes alimentares.

As escolas aderentes mobilizam professores e jovens alunos que, em regime de voluntariado, assumirão o papel de formadores.

A Academia Digital para Pais assenta na convicção de que a cidadania digital é indispensável à inclusão social, em particular na atual situação de crise sanitária e económica.