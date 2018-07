O edifício do Hotel do Parque, na Avenida 1º de Maio, em Vila Real, foi leiloado por pouco mais dois milhões de euros. O leilão realizou-se nesta manhã de segunda-feira. Foram realizadas um total de 16 licitações. A primeira licitação foi feita minutos antes do encerramento do leilão, que terminou às 11h26.

Para já, desconhece-se quem adquiriu o edifício, situado no centro da cidade e que se encontra devoluto. O imóvel foi colocado à venda, através de um leilão eletrónico, no passado dia 15 de junho.

O Hotel do Parque está inacabado há mais de três décadas, sendo alvo de muitas críticas por parte da população, pelo aspeto degradado que destoa na paisagem junto ao Parque Florestal da cidade.

O edifício foi projetado para ser uma unidade hoteleira de luxo, mas só foi erguido o esqueleto da infraestrutura, com uma altura de seis pisos e uma área de 4600 metros quadrados.

Há cerca de 10 anos, foi anunciada a transformação num hospital privado, que acabou por não sair do papel.