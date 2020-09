Edição especial da Volta a Portugal passa em Mondim de Basto a 29 de setembro

A Edição Especial da Volta a Portugal vai passar em Mondim de Basto na próxima terça-feira, dia 29 de setembro. Trata-se da 2ª etapa da prova que vai ligar Paredes ao Alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

Os ciclistas entrarão no território de Mondim de Basto pelo Alto do Velão e irão percorrer 56 km dentro do concelho, com passagem pelo centro de Ermelo, Fervença, Barreiro, Anta, Bobal, Bilhó, Vilarinho, Vilar de Ferreiros, Caínha, Campos, Serra e Mondim de Basto, antes de iniciarem a subida à Senhora da Graça.

Devido ao estado de contingência que o país atravessa, a Câmara Municipal recomenda que os apreciadores da Volta que habitualmente nos visitam nesta ocasião, mas também os munícipes residentes no concelho, optem por assistir à sua transmissão através da televisão.

Aliás, durante todo o dia e até à transmissão da etapa, a RTP estará em direto de Mondim de Basto com o programa Há Volta, onde será dado destaque aos produtos, às tradições, aos projetos e às gentes de Mondim