Ecomuseu de Ribeira de Pena no Guia Prático do Património Cultural e Sustentabilidade

O Ecomuseu de Ribeira de Pena está representado no Guia Prático do Património Cultural e Sustentabilidade, elaborado pela ADRAT em parceria com o projeto KEEP ON (Programa Interreg Europa).

O projeto KEEP ON “Políticas efetivas para projetos duradouros e auto-sustentáveis no setor de património cultural” tem como principal objetivo melhorar as políticas no setor do património cultural, permitindo que os projetos com financiamento público obtenham resultados sustentáveis e com impacto duradouro no desenvolvimento regional.

O Guia Prático do Património Cultural e Sustentabilidade foi apresentado pela ADRAT no seu espaço de internet e identifica exemplos de boas práticas de projetos de património cultural, procurando casos concretos de projetos que representam diferentes métodos para ultrapassar desafios e ameaças presentes para a sustentabilidade do património cultural.

O Ecomuseu do Município de Ribeira de Pena está assim representado neste guia, através do Museu do Linho, situado na freguesia de Cerva e Limões.

Podem consultar o documento em: https://adrat.pt/2021/02/18/guia-pratico-do-patrimonio-cultural-e-sustentabilidade