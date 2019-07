Eco-eventos e Liga Universitária em destaque no balanço da AAUTAD em final de ano letivo

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) termina o ano letivo com um saldo positivo face à realização de novos eventos, a procura de uma academia mais sustentável e a envolvência dos alunos nas suas atividades.

Para José Pinheiro, presidente da direção da AAUTAD, a aposta nos copos reutilizáveis nos eventos organizados pela AAUTAD, foi uma decisão acertada e que contou com a anuência e participação ativa dos estudantes, que não só compreenderam a decisão tomada, como também os núcleos de cursos optaram por tomar medidas eco-ambientais nos eventos por eles organizados.

“Quando optamos pelos copos reutilizáveis em eventos da proporção da Semana Académica, sabíamos que tínhamos pela frente a tarefa de incitar a alteração de comportamentos há muito enraizados na cultura não apenas académica como também de todo o país, no entanto, os alunos da academia transmontana mostraram-se perfeitamente compreensivos perante esta medida de âmbito ecológico e aderiram com entusiasmo, o que mostrou a seriedade com que os estudantes atentam à problemática da sustentabilidade ambiental”, referiu o dirigente académico.

A aposta no copo reutilizável será para manter, sendo que a AAUTAD pretende candidatar os seus futuros eventos ao programa Selo Verde, atribuído pelo Fundo Ambiental.

A AAUTAD também reforçou a vertente desportiva informal, tal como tinha assente na sua proposta eleitoral, criando pela primeira vez a Liga Universitária Inter-Cursos, a UTAD CUP, em colaboração os Servoços de Ação Social e os núcleos de cursos, que arrancou no início do segundo semestre e que envolveu a formação de equipas em três modalidades distintas, o futsal, basquetebol e voleibol.

Neste que foi o ano zero da UTAD CUP, participaram seis equipas, mas José Pinheiro acredita que no próximo ano letivo, serão muitos mais cursos a aderir a esta competição.

“A adesão, a meio de um ano letivo foi muito positiva, salientando-se ainda a presença massiva de público estudantil a assistir às partidas, o que nos faz acreditar que no ano letivo de 2020/2021 vamos reforçar significativamente a participação”, adiantou o presidente da AAUTAD, que acredita que esta competição irá crescer exponencialmente nos próximos anos.