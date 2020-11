“É Seguro ir ao Teatro”

O Teatro de Vila Real tem todas as condições de segurança no âmbito dos critérios do selo “Clean & Safe”, informou este equipamento municipal, em comunicado.

As medidas de segurança e higiene que fazem do Teatro de Vila Real um lugar seguro consistem: na desinfeção dos auditórios e das cadeiras antes e depois de cada evento, bem como na desinfeção regular de todas as superfícies manuseáveis pelo público e pelos trabalhadores.

Além disso, existem no Teatro de Vila Real vários sistemas de renovação de ar, tapetes de desinfeção em todas as entradas e ainda dispensadores de álcool-gel nas entradas e em vários pontos do espaço. De forma a garantir o distanciamento social existe um lugar vago entre lugares ocupados e desencontrados com as filas anterior e seguinte, bem como sinalética com a indicação das distâncias de segurança e dos percursos. É obrigatório o uso de máscara.