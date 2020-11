Duas escolas do concelho de Vila Real com casos de Covid-19

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão informou, no passado dia 6 de novembro, em comunicado, que um aluno de uma turma do 3º ano da Escola Básica do Prado – Ferreiros testou positivo à Covid-19. Por esse facto, alunos e professores que estiveram em contacto com este caso ficarão em isolamento.

“Após investigação epidemiológica do caso pela Autoridade de Saúde, as medidas de restrição decididas pela referida autoridade foram teste laboratorial e o isolamento profilático para os alunos e professores da turma identificada, durante 14 dias”, confirmou a direção do Agrupamento.

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão recordou que, em articulação com a Autoridade de Saúde Local, está a implementar as mediadas de prevenção e controlo de transmissão do vírus. Assegurou, ainda, que vai “continuar a manter uma comunicação fluída” com a comunidade, “não havendo necessidade de adotar outros cuidados adicionais”, além dos já implementados.

Este não é o único caso ativo de Covid-19 em escolas do concelho de Vila Real. A Universidade FM noticiou, hoje, a existência de pelo menos um caso positivo numa turma do 3º ano do Primeiro Ciclo, numa escola do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, que levará ao isolamento profilático da respetiva turma e professores. As medidas de restrição incluem ainda a realização de testes laboratoriais.