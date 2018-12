A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), em parceria com a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, a Comunidade Intermunicipal do Douro e a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, assinalaram, na sexta-feira passada, os 17 anos da Classificação do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial.

Nesta sessão evocativa, presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, foi apresentada uma sondagem realizada a jovens da região, que se baseou na imagem que estes têm da região do Douro e nas razões que os levam a ficar ou não.

O Douro dos agricultores

Aproveitando esta oportunidade, aquando da abertura da sessão, o presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado, abordou a sua preocupação para com a importância do papel dos agricultores e dos seus sucessores, com as vidas duras que muitos deles têm e apelou à transformação do trabalho nas vinhas num emprego qualificado, concluindo com a reivindicação da taxa de navegabilidade para o Douro.

