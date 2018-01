Domingo de Reis: Cumpriu-se a Tradição em Mondim de Basto

Dez grupos do concelho participaram no passado domingo, no Encontro de Cantares dos Reis promovido pelo Município de Mondim de Basto.

O Auditório da Assembleia Municipal encheu com as dezenas de cantadores e apreciadores que, mais uma vez, fizeram cumprir a tradição.

A tarde de convívio juntou diferentes gerações que se empenham em preservar as memórias e as tradições locais, apresentando-se com as músicas, as letras e a genuinidade dos grupos de reis de outrora.

A cada grupo a autarquia atribuiu um prémio de participação, de acordo com o definido em regulamento próprio.

O Presidente da Câmara, na sua intervenção, revelou ser “um privilégio presidir a um município que consegue envolver as associações neste desafio de manter e reforçar as tradições”.

