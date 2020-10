Dois elementos dos bombeiros de Salto infetados com Covid-19

Após o surto no Lar de Idosos de Salto, no concelho de Montalegre, que resultou em mais de três dezenas de casos, a corporação de bombeiros local resolveu testar alguns elementos que estiveram aos serviços nos últimos 15 dias. Desse resultado, segundo informou esta tarde o comandante, num total de 33 testes realizados, dois elementos testaram positivo para o novo Coronavírus.

“Estes elementos, com relação familiar a colaboradoras do lar de Salto, estão em isolamento, encontram-se assintomáticos e a nossa primeira palavra é de total solidariedade para com eles, as suas famílias, com votos de que tenham uma recuperação rápida”, informou Hernâni Carvalho, acrescentando que, até agora, “continuam em isolamento profilático, apesar do teste negativo e de todos estarem assintomáticos, cinco elementos deste corpo de bombeiros”.

“Neste momento, estamos a analisar toda a situação com a Autoridade de Saúde Pública, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Montalegre para tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos os nossos operacionais mas, de igual modo, para garantir o socorro à população e todo o apoio no combate a esta pandemia para o qual estamos motivados”, adiantou.

“Sabemos que o momento não é fácil e apelamos a todos a maior serenidade, confiança nos agentes e o cumprimento integral das recomendações das autoridades”, disse, por fim, o comandante, através de comunidade.