Dois dos sete detidos por tráfico de droga ficam em prisão preventiva

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, deteve no dia 17 de novembro seis homens e uma mulher, com idades entre os 20 e 45 anos, por tráfico de estupefacientes, no distrito de Vila Real.

Após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Alijó, dois detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e os restantes cinco ficaram sujeitos a apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência, com proibição de contacto com outros arguidos.

De referir que no âmbito de uma investigação que decorria desde janeiro, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos vendiam droga a vários consumidores do distrito de Vila Real, nomeadamente nos concelhos de Alijó, Chaves e Vila Real.

No decorrer das diligências, foram cumpridos sete mandados de detenção, realizadas dez buscas domiciliárias, seis buscas em veículos e duas em estabelecimentos comerciais, culminando na apreensão do seguinte material: seis viaturas; 717 doses de canábis; 378 doses de cocaína; 15 doses de heroína; uma caçadeira calibre 12; um aerossol; 17 telemóveis; uma câmara de videovigilância; três computadores portáteis; dois tablets; 750 maços de tabaco; 31 850 euros em numerário.