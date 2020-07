Dois arguidos por ofensas à integridade física em Murça

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real e do Posto Territorial de Murça, dia 2 de julho, constituiu arguidos dois homens, de 23 anos, por ofensas à integridade física, com uma arma de ar comprimido, no concelho de Murça.

Após uma queixa em que um homem, de 19 anos, foi atingido com um tiro de arma de ar comprimido, no passado dia 30 de junho, os militares da Guarda efetuaram diligências policiais no sentido de apurar os factos. Na sequência da investigação, os militares da GNR identificaram e constituíram arguidos dois suspeitos, e apreenderam a arma usada no crime.

Foi possível apurar que no decorrer de uma situação relacionada com excesso de barulho, onde os suspeitos incomodados com o barulho que um grupo de jovens estaria a fazer, terão efetuado dois tiros, tendo um dos disparos atingido a vítima, de 19 anos, que sofreu ferimentos ligeiros num ombro.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Murça.