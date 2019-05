Quatro doces de Vila Real entre os 140 finalistas das 7 Maravilhas Doces de Portugal

Das 907 candidaturas iniciais apresentadas às 7 Maravilhas Doces de Portugal® foram selecionados 140 doces nomeados que avançam agora para a próxima fase do concurso, entre as quais se encontra Vila Real que deu, assim, mais um passo firme rumo à eleição final com os seus 4 doces candidatos: Pito de Santa Luzia; Gancha de São Brás; Cristas de Galo e o Cavacório.



O Painel de Especialistas, constituído por 140 personalidades, 7 de cada distrito e regiões autónomas, nesta segunda fase eliminatória elegeu 7 doces por distrito e região autónoma, num total de 140 que vão ser votados pelo público em 20 programas de daytime, a emitir em direto pela RTP, nos meses de julho e agosto. De cada programa sairá um pré-finalista que passa para as semifinais.



Uma novidade desta edição é a existência de um Grande Júri, órgão de deliberação constituído por 7 figuras do espaço mediático, que será responsável pela repescagem de 8 candidatos que se irão juntar aos 20 pré-finalistas apurados pelo público.



Os 28 pré-finalistas serão divididos por sorteio pelas duas semifinais, a realizar nos dias 24 e 31 de agosto, dois programas transmitidos em direto no horário nobre da RTP1. Em cada semifinal serão apurados os 7 doces com mais votos contabilizados. Na Gala Finalíssima, que decorrerá a 7 de setembro de 2019, de entre os 14 doces finalistas apurados serão eleitos pelos portugueses os sete que receberão o selo de qualidade das 7 Maravilhas de Portugal®.



Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, destaca o valor da verdadeira grandeza gastronómica que Vila Real possui, e apela a todos os Vila-realenses para participarem ativamente nesta eleição, dando o seu voto aos doces que representam Vila Real nesta iniciativa.