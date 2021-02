Docentes da UTAD publicam livro sobre competências em Serviço Social

Três docentes do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG) da UTAD (José Luís D’Almeida, Paula Sousa e Telmo Caria) acabam de trazer a público o livro “Competências no Contexto de Trabalho em Serviço Social”, um trabalho que resulta das suas reflexões académicas e especialmente útil para estudantes, professores e profissionais nas áreas da intervenção social.

A obra, publicada com a chancela da editora Húmus, contempla 52 competências que os profissionais consideram que são mobilizadas no decurso dos processos de intervenção no contexto de trabalho em Serviço Social, bem como 43 Box´s como sugestão de transferência das mesmas para a prática profissional.

O prefácio do livro é da autoria de Helena Neves de Almeida, da Universidade de Coimbra.