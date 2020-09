Docente da UTAD reconhecida pela sua participação no relatório COVID-19 em Portugal

A professora Maria Luísa Morgado, docente do Departamento de Matemática da UTAD, em colaboração com o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a Direcção-Geral da Saúde e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é coautora dos relatórios de nowcasting e forecasting, respeitantes à evolução do número de casos de COVID-19 no país.

​

A participação desta docente e da restante equipa científica envolvida neste trabalho mereceu já o voto de reconhecimento do Reitor da UTAD. «Com esta atitude, empenho e determinação, a comunidade científica portuguesa tem vindo a afirmar-se, numa luta que a todos nos cabe envolver, e na qual a UTAD tem mantido um papel de reconhecida responsabilidade social», escreveu António Fontainhas Fernandes.​