Docente da UTAD integra equipa da OMS na resposta à COVID-19

Romeu Mendes, Médico Especialista em Saúde Pública e Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), está a colaborar com o Gabinete Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) no âmbito da resposta à COVID-19, especificamente na estruturação dos serviços de saúde dedicados às pessoas com doenças crónicas não transmissíveis, como a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, cancro, doenças respiratórias crónicas, depressão e demências.

De recordar que estas doenças são a “principal causa de incapacidade e mortalidade em Portugal e no mundo, e parecem aumentar o risco de gravidade da COVID-19”.