Docente da UTAD assume coordenação da EuroCastanea

José Gomes Laranjo, docente da Escola de Ciências da Vida e Ambiente da UTAD e investigador do CITAB (Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas) assumiu as funções de coordenador da EuroCastanea – Rede Europeia da Castanha. A EuroCastanea, é a estrutura representativa da fileira do castanheiro e da castanha a nível Europeu e inclui neste momento representantes da fileira de Portugal, Espanha, França e Itália sendo apoiada pela Assembleia das Regiões Europeias Produtoras de Frutas, Legumes (A.R.E.F.L.H.).

Esta organização, cuja apresentação pública e eleição do coordenador decorreu durante o IX Encontro Europeu da Castanha realizado em Plasência em setembro 2018, tem como missão representar, defender e promover os interesses comuns dos produtores, fabricantes e operadores comerciais da indústria europeia de castanha. A promoção de estratégias articuladas de desenvolvimento do setor a nível europeu, designadamente em termos de políticas agrícolas de apoio ao setor, aproximação entre investigação e necessidades do setor profissional e respetiva promoção de projetos europeus, organização de missões técnicas fora da Europa e através da organização anual dos encontros europeus da castanha. Para o efeito foi criado um Comité de Coordenação, composto por um representante de cada país, e uma Assembleia Geral, que reúne anualmente durante o Encontro Europeu da Castanha, que em 2019 se realizará em Trancoso e Penedono.

Nota Biográfica

José Gomes Laranjo é licenciado em Engenharia Agrícola pela UTAD e Professor Associado na mesma Universidade. É presidente da RefCast-Associação Portuguesa da Castanha e coordenador do Grupo do Castanheiro da ISHS. Como investigador tem desenvolvido atividade na área do castanheiro e da castanha, através da participação em vários projetos de investigação/demonstração nacionais e internacionais, que tem permitido a orientação de teses de doutoramento, mestrado e estágios de licenciatura. É autor ou coautor comunicações orais em conferências, jornadas técnicas ou congressos e coeditor de livros e capítulos de livros nacionais ou internacionais.