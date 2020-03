Divulgados vencedores do programa Jovem Autarca 2020

O Município de Vila Real divulgou, no dia 4 de março, o nome dos vencedores do programa Jovem Autarca 2020, programa municipal que pretende estimular a participação cívica dos jovens, desafiando-os a apresentarem ideias e propostas que queiram ver implementadas no concelho reforçando-se, deste modo, os mecanismos que permitem adequar as politicas municipais às reais necessidades da juventude.

Bernardo Félix e Edgar Ribeiro, alunos do 11º ano da Escola Secundária de S. Pedro, na área de ciências, que apresentaram uma candidatura única, foram os escolhidos da edição 2020. Estes jovens elaboraram um manifesto que aborda duas áreas distintas. A primeira propõe a criação de um espaço de estudo e lazer vigiado, localizado no centro da cidade, destinado única e exclusivamente a jovens estudantes e que esteja aberto ao fim de semana, com disponibilização de um bar, sem bebidas alcoólicas, com possibilidade de utilização do cartão escolar para não haver dinheiro vivo.

A segunda proposta visa a criação de uma ciclovia e a utilização de bicicletas e trotinetes elétricas para redução da pegada ecológica, identificada por estes dois jovens como uma problemática da cidade. Também aqui sugerem o cartão escolar como moeda. Lançam ainda um desafio que passa pela possibilidade de utilização de um único cartão de estudante, permitindo o seu uso em todos os serviços da cidade.

Recorde-se que podem candidatar-se ao programa Jovem Autarca jovens com idades entre os 15 e os 18 anos, que frequentem o ensino secundário ou ensino profissional no concelho de Vila Real devendo, para o efeito, apresentar um projeto individual, em forma de “Manifesto”, onde sejam explanados, entre outros, os motivos da candidatura e as principais intervenções a realizar a favor dos jovens com vista à sua execução.