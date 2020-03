Distrito de Vila Real regista agora cinco casos do Coronavírus

Subiu para três o número de casos infectados no Alto Tâmega por Coronavírus. A Unidade de Saúde Pública do ACES Alto Tâmega e Barroso, através do seu boletim epidemiológico diário, informou que hoje surgiu um novo caso em Valpaços, um homem de 73 anos, depois de ontem terem sido confirmados dois em Chaves. O número de casos suspeitos, só nesta região, subiu para 39.

São, agora, pelo menos cinco os casos de COVID-19 registados no distrito de Vila Real: dois no concelho de Vila Real, dois no concelho de Chaves e um no concelho de Valpaços.

A nível nacional, já são 1600 os casos registados.