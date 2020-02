Distrito de Vila Real presente nos novos órgãos nacionais do CDS-PP

No último fim de semana de janeiro, realizou-se, em Aveiro, o 28.º Congresso do CDS-Partido Popular. Mais de 1400 congressistas elegeram os novos órgãos nacionais do partido e a estratégia para os próximos 2 anos.

Na reunião magna que consagrou Francisco Rodrigues dos Santos como novo Presidente do partido, foram eleitos três elementos do distrito de Vila Real: o empresário Vítor Pimentel, atual presidente da ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega e dirigente local do CDS-PP Chaves, integra a nova direção do partido como vogal da Comissão Política Nacional; Gonçalo Alves, vice-presidente distrital do CDS-PP e dirigente local do CDS-PP Chaves, foi eleito vogal do Conselho Nacional, e Conceição Pinho, dirigente distrital e dirigente local do CDS-PP Vila Real, foi eleita secretária da Mesa do Congresso.

“Deste congresso saiu a vontade de renovação de forma clara. O CDS deu um exemplo de força e renasceu mais forte e mais determinado em defender os seus valores. Tudo farei para honrar esses valores, a minha região e o meu país”, referiu Vítor Pimentel, sobre o evento.