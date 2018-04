Distrito de Vila Real é o mais recomendado para lançamento de novos negócios

De acordo com a terceira edição do Estudo Nacional de Competitividade Regional, elaborado pela plataforma online Zaask em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa, o distrito de Vila Real é o mais recomendado para a criação de um novo negócio. O valor atribuído pelos empresários é de 3,88, em 5, sendo que a média nacional se situa nos 3,49.

No que diz respeito às condições financeiras das empresas, Vila Real encontra-se também acima da média do país (2,91) com 3,31, ocupando mesmo o segundo lugar nacional. A avaliação dos empresários posiciona o distrito como um dos mais otimistas a nível nacional quanto às perspetivas futuras dos seus negócios.

Relativamente à perceção da situação económica do distrito, Vila Real está no top 10, com os empresários a considerarem que a realidade económica é ligeiramente inferior à média nacional (3,19 face a 3,20).

Quanto ao acompanhamento por parte das entidades regionais/locais, Vila Real está entre os cinco distritos que sentem mais esse acompanhamento, sendo que a maioria dos empresários locais (80%) afirma desconhecer a oferta de programas de formação e networking promovidos no distrito.