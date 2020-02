Distrito de Vila Real com uma reeleição e quatro novidades nos órgãos nacionais do PSD

O Partido Social-Democrata (PSD) realizou o seu 38º Congresso Nacional, nos dias 8 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo, onde foram eleitos cinco membros do PSD do Distrito de Vila Real.

A representatividade do distrito nos órgãos nacionais do PSD ficou assegurada no Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos, por Alberto Machado e José Amável de Vila Pouca de Aguiar, António Luís Marques de Murça e André Marques de Peso da Régua, este último com a particularidade de ter sido a única reeleição do distrito.

A representatividade do distrito de Vila Real contou com a eleição de Isabel Matos, do concelho de Vila Real que foi eleita para a Mesa do Congresso.