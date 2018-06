Distrito de Vila Real com mais cem novos bombeiros

Face ao empenho e determinação dos Senhores Comandantes dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Vila Real, este ano foi pródigo na formação de novos Bombeiros, homens e mulheres, aptos e com quem poderemos contar nas diversas acções de Protecção e Socorro que surjam no nosso distrito.

Este ano já se formaram mais de cem novos operacionais, sendo que só nos dias 1 e 2 de Junho, realizou-se as Prova de Ingresso “teórico práticas” para ingresso na Carreira de Bombeiro Voluntário no distrito de Vila Real, para um total de 84 estagiários de 14 Corpos de Bombeiros.

A prova teórica realizou-se pelas 21.00horas, nas instalações do Regia Douro Park em Vila Real e contou com a presença de Bombeiros de seis concelhos, nomeadamente do concelho de Alijó, Chaves, Santa Marta de Penaguião; Peso da Régua; Sabrosa e Vila Real.

Anteriormente, nos dias 06 e 07 de Abril realizou-se no Corpo de Bombeiros de Valpaços as provas para mais 18 Bombeiros Estagiários dos CB de Ribeira de Pena; Boticas; Alijó; Valpaços; Flavienses e Carrazedo de Montenegro.

Esta prova teórico – prática do curso de formação para ingresso na carreira de bombeiro voluntário, a que estão sujeitos todos estagiários da carreira de bombeiro voluntário antecedem o período probatório em contexto de trabalho, com a duração mínima de 3 meses a contar da data em que concluíram o curso de formação, nomeadamente o Curso Técnico de Ambulância de Transporte (TAT) e o Curso de Desencarceramento (TSD), e se requeira a referida Prova final.

Com a realização destas duas provas de ingresso para Bombeiros Estagiários, este ano já concluíram com sucesso 112 operacionais ficando com a categoria de Bombeiros de 3ª

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), de Vila Real, espera ainda nos próximos dias realizar mais uma prova de ingresso para mais 35 Estagiários dos Corpos de Bombeiros do distrito, reforçando assim o quadro ativo das corporações com operacionais qualificados para exercer a função de Bombeiro.