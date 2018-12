Distrito de Vila Real acolhe Torneio Interassociações de Futsal sub 17

O distrito de Vila Real acolhe, de 27 a 30 de dezembro, o Torneio Interassociações de Futsal masculino sub 17. Este evento é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com a colaboração da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR)e parceria dos municípios de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Murça.

Neste evento de escala nacional, todas as associações de futebol do país se farão representar (22), com a participação de cerca de 400 atletas, alvo de observação da estrutura técnica da FPF para o futsal.

Os recintos desportivos são o Pavilhão dos Desportos (Vila Real), Pavilhão Dr. Gomes da Costa (Vila Pouca de Aguiar), Pavilhão Desportivo da Escola de Pedras Salgadas e Municipal de Murça, que irão receber quatro jogos por dia, durante quatro dias.

A apresentação do torneio decorreu no passado dia 21 de dezembro, na sede da associação de futebol, na presença do presidente da AFVR, António José Marques, do responsável pelo futsal na FPF, e do selecionador distrital, Bruno Teixeira.

