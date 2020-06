Distrital do PSD destaca contributo do deputado Luís Pimentel ao partido e à região

A Comissão Política Distrital do PSD Vila Real já manifestou o “mais profundo pesar” pelo falecimento do ex-deputado Luís Pedro Pimentel, vítima de doença súbita, solidarizando-se com o luto da família, “num momento difícil e doloroso para todos”.

O presidente da Comissão Política, Fernando Queiroga, destacou o contributo do deputado social-democrata ao partido, à região e ao país. “Não sendo momento para grandes palavras, quero apenas sublinhar o enorme contributo que prestou ao nosso partido, à nossa região, ao país e em especial à Democracia durante as legislaturas em que foi deputado eleito pelo círculo de Vila Real na Assembleia da República”, escreveu, em comunicado.

A estrutura distrital acrescentou que Luís Pedro Pimentel “desempenhou sempre as funções com altruísmo, espírito de entrega e responsabilidade, sendo uma voz ativa na defesa dos interesses e necessidades de todos os transmontanos”.

Fernando Queiroga exaltou, por fim, “um grande homem, que ao longo da sua vida se destacou pela elevada postura que sempre manteve, independentemente dos cargos e funções que ocupava, preocupando-se apenas em dar o melhor de si em prol dos outros”.

O ex-deputado Luís Pedro Pimentel, natural de Alijó, faleceu hoje, aos 50 anos.