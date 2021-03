Distribuídos mais 51 cabazes com bens essenciais em Mesão Frio

No âmbito do pacote de medidas de apoio social e face ao atual contexto pandémico da COVID-19, a Câmara Municipal de Mesão Frio voltou a reforçar a oferta de cabazes às famílias vulneráveis do município. Esta semana, foram distribuídos, em todo o concelho, mais 51 cabazes com bens essenciais, por forma a mitigar os efeitos gerados pela redução ou falta de rendimentos da população.

O Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Mesão Frio prossegue atento às situações de risco e “continuará a atenuar as dificuldades que este período difícil está a provocar, protegendo os mais desfavorecidos”.