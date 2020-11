Distribuição de embalagens a restaurantes de Vila Real com take-away

De forma a diminuir os custos para restaurantes e clientes, e promover a dinamização do setor da restauração, o Município de Vila Real irá oferecer embalagens aos restaurantes que têm serviço de take-away. Nos próximos dias serão entregues 1000 embalagens em alumínio a cada um dos restaurantes, cuja aquisição já se encontra em andamento.

As empresas que já estão inscritas na plataforma Vila Real ON (https://vilarealon.cm-vilareal.pt) serão contactadas diretamente.

Todos os restaurantes que ainda não estão inscritos deverão proceder de uma das três seguintes formas: Proceder à sua inscrição na plataforma Vila Real ON, no link acima indicado; Enviar um e-mail a solicitar as embalagens para o endereço geral@regiadouro.com; Ligar para o número de telefone 259308200.