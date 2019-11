Disney, Pai Natal e Avô Cantigas na Vila Natal de Vila Pouca de Aguiar

No concelho de Vila Pouca de Aguiar, de 1 de dezembro a 1 de janeiro, a Vila Natal irá oferecer pista de gelo, carrossel, teatro, som, iluminação, mercadinho, concurso, corrida, fogo, sarau e de mais espetáculos culturais.

No dia 1 de dezembro (domingo), às 10 horas, abertura da pista de gelo localizada no espaço multifuncional (rua Duque D’Ávila e Bolama). Também durante esse mês, haverá um carrossel romano destinado às crianças (praça Camilo Castelo Branco).

Na noite de 7, teremos a apresentação de peça de teatro “Amor de Dom Perlimplim com Belisa em Seu Jardim”, pela Companhia de Teatro Filandorra. No fim de semana seguinte, noite de 13, também haverá teatro com a adaptação à história “Charlie, o limpa chaminés” de Bruce Peardon, pela Escola de Teatro Tia Micas. No dia seguinte, sábado, é a vez de o cineteatro receber o Sarau de Natal (PT Academy).

A meio da terceira semana de dezembro, dia 18, através do CTM, haverá uma corrida de Pais Natais pelas ruas de Vila Pouca de Aguiar. No fim de semana que precede o Natal, haverá animação na vila termal (dia 20, todo o dia) e na sede de concelho (dia 21, 16h30, espetáculo com Avô Cantigas e dia 22, 15h00, concerto pela Banda do Pontido, ambos no Cineteatro).

No dia 23, animação de rua pela Filandorra e no dia 24 passeio de comboio com chegada de Pai Natal e de figuras da Disney. E no dia 24, realiza-se o tição de Natal na rua Dr. António Gil. A Vila Natal 2019 é promovida pela Câmara Municipal e EHATB. E as atividades continuarão no inicio de 2020 com encontro de coros promovido pelo Orfeão Terras de Aguiar (4 de janeiro, igreja matriz) e encontro de cantadores de janeiras (18 de janeiro, cineteatro)…