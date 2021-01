O Município de Vila Real informa que, entre os dias 21 de janeiro e 9 de fevereiro de 2021, decorrerá o Período de Discussão Pública da Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Vila Real (ORU-CH).

A proposta de projeto da ORU-CH da Cidade de Vila Real estará disponível para consulta na Câmara Municipal, mediante marcação prévia, de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas e as 16 horas. Obtenha todas as informações em https://bit.ly/3pbAAA5