O Município de Vila Real informa que, entre os dias 21 de janeiro e 9 de fevereiro de 2021, decorrerá o Período de Discussão Pública da Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Vila Real (ORU-CH).

A proposta de projeto da ORU-CH da Cidade de Vila Real estará disponível para consulta na Câmara Municipal, mediante marcação prévia, de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas e as 16 horas. A documentação da ORU-CH está também disponível para consulta digital na página da internet da Câmara Municipal de Vila Real, através deste endereço.

Durante este período estará disponível neste endereço um formulário para que os interessados possam proceder à apresentação de reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento. A participação, devidamente endereçada ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, poderá ser enviada por via postal, entregue no Gabinete de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal ou através do endereço eletrónico geral@cm-vilareal.pt, identificando como assunto a “Operação de Reabilitação Urbana do Centro histórico da Cidade de Vila Real”.