A discoteca Minister, no Hotel Miracorgo, em Vila Real, vai reabrir no próximo sábado, dia 24 de novembro, às 23 horas. Com 30 anos de história, esta mítica discoteca vai apostar nos ritmos dos anos 80, 90 e 2000.

“São já 30 anos de histórias na sintonia das batidas que marcam gerações. Deste lado, voltará a encontrar um espaço que, cada vez mais, prima pelo bom ambiente, levando até si os hits musicais que o farão recordar os tempos de juventude. Ao ritmo dos anos 80, 90 e 2000, prometemos voltar a surpreendê-lo”, pode ler-se no sítio do evento, no Facebook.

Para a reabertura, serão convidados os DJ’s Jay Lion & Nelson Miguel. Como DJ residente, este espaço de diversão voltará a ter na cabine o emblemático DJ José Matos. A discoteca Minister está situada na Avenida 1º de Maio, em Vila Real.

Deixe o seu Comentário

Comentário