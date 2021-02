Diretório distrital de acessibilidade em espaços culturais e artísticos no Ecomuseu de Ribeira de Pena

O Ecomuseu do Município de Ribeira de Pena colaborou com a Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para pessoas com Deficiência (ANACED) no projeto de elaboração de um diretório sobre acessibilidade em espaços culturais e Artísticos.

O diretório dá a conhecer as condições de acessibilidade dos equipamentos culturais do Distrito de Vila Real para pessoas com necessidades especiais, divulgando os locais onde foram aplicadas medidas que garantem o acesso a toda a população.

Mais do que promover a acessibilidade nos espaços culturais para pessoas com deficiência, esta iniciativa pretende promover a igualdade do direito de participação na vida cultural da comunidade.