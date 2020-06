Diretora Regional do ICNF reuniu em Boticas

A Diretora Regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, acompanhada por técnicos do ICNF, entre os quais o Gestor do Perímetro do Barroso, Ricardo Saldanha, reuniu na passada quarta-feira, dia 24 de junho, com o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, uma reunião onde participaram também o presidente da Cooperativa Agrícola de Boticas (Capolib), Albano Álvares, bem como técnicos da Capolib e do Gabinete Técnico Florestal (GTF) da Câmara de Boticas.

Esta reunião, onde foram abordadas questões relacionadas com o património e a riqueza florestal do concelho, permitiu também abordar as iniciativas que a Câmara de Boticas, em parceria com a Capolib, está a levar a cabo na valorização e preservação da área florestal do Concelho, procurando uma gestão florestal mais eficaz que seja geradora de mais-valias económicas e criação de riqueza para a região.

Ao mesmo tempo, foi também feito um ponto de situação relativo às operações ao nível das faixas de gestão da rede primária que o ICNF está a levar a cabo no Concelho, tendo ainda sido consertadas posições quanto ao combate aos incêndios florestais e ao DECIR 2020, na certeza de que é fundamental que todas as entidades atuem em conjunto para minimizar os prejuízos que todos os anos assolam esta região, onde os incêndios florestais continuam a ser, infelizmente, uma realidade, causando avultados prejuízos e colocando em perigo as populações e os seus bens.