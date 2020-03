Direção Regional de Cultura do Norte limita visitas a museus e monumentos

A Direção Regional de Cultura do Norte, com sede em Vila Real, informou, através de comunicado, que vai limitar as visitas a museus e monumentos afetos a esta entidade.

“Na sequência da publicação e ativação do Plano de Contingência do COVID-19, com Procedimentos para Pessoal da Direção Regional de Cultura do Norte e dos seus Museus e Monumentos, foram hoje adotadas novas medidas preventivas de contenção e controlo da infeção pelo coronavírus Covid-19”, refere comunicado.

Assim, a partir de hoje, e até indicação em contrário, nos Museus e Monumentos, afetos à Direção Regional de Cultura do Norte, estão em vigor as seguintes medidas: suspensão temporária das atividades dos serviços educativos; suspensão temporária das visitas de grupos escolares; limitação ao número máximo de 30 pessoas, a entrar de 15 em 15 minutos, em cada monumento, museu ou palácio, cadenciando o número de entradas em cada um dos espaços.