Diogo Cão vence no XXI campeonato nacional Sub 18 masculinos

Diogo Cão 88 – 84 Ovarense

Resultados Parciais: 18 – 14 ; 17 – 19 ; 17 – 14 ; 18 – 23; 18 – 14

ADCE Diogo Cão – Miguel Vilela, Artur Freitas(1pto.), Afonso Bessa(2pts.), Diogo Monteiro(17pts.), Eduardo Bastos(26pts.), Guilherme Vilela(18pts.), Diogo Moreira(11pts.), Miguel Matos(5pts.), Tiago Pereira(5pts.), Gonçalo Borges, Francisco Dias(3pts.) e Gonçalo Rodrigues.

Treinadores: Francisco Carvalho e José Vilela

Decorreu no passado fim-de-semana o último jogo da primeira volta a contar para o XXI campeonato nacional sub 18 masculinos onde a Diogo Cão recebeu e venceu um histórico do basquetebol nacional Ovarense.

Depois de três derrotas seguidas, este jogo tinha uma enorme importância, pois obrigava os pupilos de Francisco Carvalho a vencer ou ficariam fora das contas finais.

Com um historial de resultados 100% desfavorável em confrontos entre as duas equipas, a Diogo Cão entrou para o jogo com uma difícil missão de contrariar a história, começando o jogo com algumas más decisões ofensivas que eram compensadas com uma excelente defesa.

Com o desenrolar da primeira parte o jogo foi se mantendo sempre equilibrado com excelentes defesas parte a parte não deixando aparecer no jogo as principais armas ofensivas das equipas.

Ao intervalo o jogo encontrava-se 37-31 o que mostrava o grande equilíbrio que foi a primeira parte.

No regresso dos balneários a equipa verde e branca entrou melhor com excelentes decisões ofensivas, mas rapidamente a equipa vareira se colou no resultado com uma tremenda eficácia nos lançamentos exteriores.

No derradeiro período e quando tudo previa a vitoria da Diogo Cão a vencer por 3pontos, a 2 segundos do final a Ovarense empata a partida levanto o jogo para o primeiro prolongamento.

Começando melhor e galvanizada pelo cesto, a equipa de Ovar parecia envalada para o triunfo, mas uma grande atitude e crer fez com que os vila-realenses conseguissem levar o jogo para segundo prolongamento e aí o grande acerto da linha de lance livre e a grande atitude defensiva deu a vitória a equipa da casa.

Grande jogo pautado pela incerteza no resultado até ao final

Com esta vitória a Equipa da Diogo Cão volta a entrar no Campeonato, e luta na próxima jornada pelo quarto lugar ao receber o Galitos no sábado ( 23 de Março ) pelas 18.30 no velhinho pavilhão da Diogo Cão.