Diogo Cão no Encontro Regional de Gira-Volei

No passado dia 25 de Abril em Ribeira de Pena, decorreu o Encontro Regional de Gira-Volei organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol em conjunto com a Câmara Municipal de Ribeira de Pena.

Participaram cerca de 100 crianças, onde o Centro de Gira-Volei da UTAD_Bairro2_Diogo Cão, teve a participação de 6 duplas, conseguindo alcançar prémios com 3 das duplas participantes.

No escalão 8-10 anos, em masculinos foram campeões regionais a Dupla Rafael Carneiro/João Rocha, ficando como vice-campeões a dupla João Mesquita/Francisco Faria.

No escalão feminino, a dupla formada por Sara Coelho/Francisca Veríssimo alcançaram o 3º lugar do pódio.

No entanto, há que referir a prestação de todos os intervenientes, pela qualidade apresentada ao longo da prova, apesar de novos nas andanças da competição, já revelam um sentido técnico_tático muito interessante.

No próximo dia 2 e 3 de Junho a Dupla Campeã regional Rafael Carneiro/João Rocha irá representar a UTAD_Bairro 2_ Diogo Cão e Vila Real na final Nacional de Gira-Volei a decorrer em Castelo de Vide com cerca de 1000 atletas.

Este projeto decorre de um protocolo assinado pela UTAD, Escola do Bairro 2, Federação Portuguesa de Voleibol e Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Este trabalho é da Responsabilidade do Professor/treinador da UTAD, Paulo Vicente João e foi iniciado há 8 anos, onde se tem como objetivo a prática da atividade física com extensão à comunidade e visa num futuro próximo a possibilidade destes jovens atletas darem continuidade no seu crescimento nos clubes de Voleibol existentes na cidade de Vila Real.

Uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Vila Real, na pessoa do Dr. David, à direção do Agrupamento de escolas Diogo Cão, na pessoa da directora da escola, à direção da Escola Bairro 2 na pessoa do Professor Fernando Boura, no acreditar deste projeto e a todas as pessoas envolvidas neste projeto, Encarregados de Educação, auxiliares de Ação Educativa (Hugo e Márcio).

Gostava de deixar uma palavra de apresso a todos os profissionais de Desporto que nos últimos tempos têm dedicado muito do seu tempo à modalidade de Voleibol na cidade de Vila Real, para que Vila Real, possa voltar a ter a sua tradição, como teve noutros tempos e que esta cidade merece.