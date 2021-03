Diogo Amaral Neves eleito Presidente da Concelhia da JSD de Vila Real

No dia 9 de Janeiro realizou-se a eleição para a Comissão Política de Concelhia da JSD de Vila Real, sendo que a lista encabeçada por Diogo Amaral Neves, de 26 anos, atual membro da Comissão Política Nacional da JSD, sob o lema “Dinamizar a Juventude de Vila Real com Garra, Espírito de Grupo e Solidariedade”, foi eleita por unanimidade dos votantes.

Com uma equipa jovem, motivada, agregadora, competente e, acima de tudo, renovada, Diogo Amaral Neves será acompanhado pelos vice-presidentes Diogo Pereira e Miguel Rodrigues. Ricardo Correia assumirá a função de secretário-geral.

Entre as propostas do programa político, Diogo Amaral Neves destaca a “necessidade dos jovens serem colocados nos centros de decisão da sociedade, de forma a que a própria se adapte também às necessidades da comunidade juvenil”. Destaca também “a vontade de promover política educativa e social ao nível da juventude de forma a contribuir positivamente para uma melhor qualidade de vida estudantil e jovem” e afirma: “iremos organizar debates e conferências, bem como realizar diversas atividades lúdicas e de lazer, seja no âmbito do desporto, do ambiente e/ou de solidariedade, que privilegiem a proximidade entre os jovens e a política”. Diogo Amaral Neves acrescenta ainda: “depois de longos anos de dedicação à estrutura senti que este seria o momento de a liderar, senti que seria a melhor forma de contribuir para a sociedade civil”.

No que toca às Eleições Autárquicas de 2021 marcadas já para este ano, refere: “queremos ter uma JSD preocupada em comunicar com todos os jovens do nosso concelho, queremos uma JSD com vontade de trabalhar e de vencer. Iremos colaborar no que for necessário com as estruturas locais do PSD para conseguirmos uma grande vitória e, assim, recuperarmos a Câmara Municipal de Vila Real”.